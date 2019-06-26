معدل تغير أسعار بنزين 91 في 2019: السعودية الأقل بـ5%

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المراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في أسعار النفط ومستويات العرض والطلب عالمياً.
وتهدف المراجعة الدورية إلى أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض أو الثبات بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى، علماً بأن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً. © Sabq News قدمت بواسطة
مع المراجعة الدورية وتغير الأسعار في سنة 2019 نلاحظ أن السعودية الأقل في معدل التغير بنسبة 5% مقارنة في أغلب دول المنطقة، إذ تتراوح النسب بين 6% إلى 29% حسب آخر التقارير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود في المملكة بزيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.