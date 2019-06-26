معلومات جديدة عن السوري ضحية الهجوم الإرهابي على مطار أبها

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دبي - بواسطة محمد فارس كشفت مصادر معلومات جديدة عن ضحية الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار أبها الدولي الأسبوع الماضي؛ حيث تبين أنه وافد سوري يُدعى هشام يوسف يبلغ من العمر 50 عاماً، ومقيم منذ 20 عاماً بالمملكة.
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وأوضحت المصادر أن هشام كان متواجداً في مواقف السيارات الخاصة بالمطار في مهمة عمل تتعلق بتسليم سيارة لأحد العملاء؛ حيث كان يعمل في شركة تأجير سيارات، وتوفى إثر الهجوم الإرهابي على المطار.
يذكر أن مطار أبها الدولي تعرّض لهجوم إرهابي بصاروخ من نوع "كروز يا علي"، من قبل المليشيات الحوثية نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة.
التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون هاجموا مطار أبها ومقتل شخص وإصابة 21
من Reuters
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.