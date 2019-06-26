ولي العهد يدشن مشروع توسعة مصفاة إس أويل في كوريا الجنوبية

حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل تدشين مجمع تطوير مخلفات التكرير، ومجمع إنتاج مشتقات الأوليفينات. وتتضمن المرافق الجديدة أحدث التقنيات المستخدمة في أعمال التكرير، والتي زادت حصة إس أويل من 8% إلى 13% من تصنيع المنتجات البتروكيميائية عالية القيمة مثل البروبيلين والبنزين.

وحضر حفل التدشين، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي- إن، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية سونج يونمو.

وتضمّن حفل التدشين توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة إس- أويل للتعاون في تأسيس مشروع وحدة التكسير بالبخار، وإنتاج مشتقات الأوليفينات بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار بحلول عام 2024م. وستنتج وحدة التكسير بالبخار الجديدة والعالمية المستوى الإيثيلين، ومنتجات كيميائية أساسية أخرى مشتقة من النفتا ومخلفات الغازات في أعمال المصفاة.

وتدعم الاتفاقية خطة أرامكو السعودية لتوسيع مجالات أعمالها عالميًّا خلال العقد القادم. كما تشمل الاتفاقية تطبيق تقنية أرامكو السعودية الخاصة بالتحويل الحراري للنفط الخام إلى كيميائيات؛ وهو الأمر الذي سيحول تركيز شركة إس أويل من النفط إلى الكيميائيات ويعزز مكانتها في سوق الطاقة في المستقبل.

وتمتلك شركة أرامكو فيما وراء البحار “بي. في”، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، حصة كبيرة في مصفاة إس أويل التي تُعد ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية.