بالصور: ولي العهد يدشن مشروع توسعة مصفاة إس أويل في كوريا الجنوبية

دشن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن وولي العهد الأمير محمد بن سلمان المجمع الجديد للتكرير والكيميائيات في شركة إس أويل (S-OIL)، وتعد مصفاة نفط فيه ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية وتستثمر فيها شركة “أرامكو”.

وحضر حفل التدشين ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية سونج يونمو.

وقال رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر إن شركة إس أويل تُعد من أنجح الشركات في كوريا الجنوبية، وأن تدشين المجمع الجديد اليوم يمثل علامة فارقة لمشاريع أرامكو في مجال التكامل.

وأضاف أن أرامكو تعتز بعلاقاتها المتطورة مع “إس أويل”، مشيراً إلى أن استثمارات أرامكو فيها أسهمت في رفع الطاقة التكريرية للمصفاة من 90 ألف برميل في اليوم في عام 1991م، إلى 669 ألف برميل في اليوم العام الماضي.

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