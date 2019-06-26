استشهد تركي الدخيل ، سفير المملكة في الإمارات بمقطع فيديو لوزير الخارجية الأسبق، الأمير سعود الفيصل ، و”البلاغة” في خطاب ألقاه بجلسة في مجلس الشورى.
وعلق الدخيل قائلاً : “من البلاغة أن لا يكون حديثك رتيباً فيتوقع المستمع جملتك المقبلة قبل أن تقولها. رحم الله الأمير سعود الفيصل خطابه هذا في مجلس الشورى تنقل فيه ما بين العبارة المبكية إلى الجملة المضحكة ضحكاً يشبه البكاء كاعتذاره هنا من حديثه وهو في مرحلة النقاهة من عملية جراحية حاله فيها كحال..”
وقال الفيصل في كلمته: “استميحكم عذراً أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاهة إثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا مع الاعتذار بالطبع لأشقائنا المعنيين”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي الدخيل يستذكر بفيديو بلاغة الأمير سعود الفيصل والانتقال من عبارة مبكية لجملة مضحكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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