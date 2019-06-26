بالفيديو: أنباء عن العثور على جثة مفقود الحوية توفيق العتيبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة العثور على جثة المفقود توفيق العتيبي.

وقال مغرد يدعى ”محمد الزلامي“ عبر موقع التواصل ”تويتر“، ويبدو أنه أحد المشاركين في البحث عن الجثة، إنه وجد وآخرون الجثة، حيث كان الجاني قد كشف قبل يومين للأجهزة الأمنية عن مكان تواجدها في محافظة مهد الذهب، دون أن يتذكر تحديدًا أين دفنها.

وأكد عدد من النشطاء، العثور على جثة العتيبي، الذي اختفى قبل عدة أيام بعد خروجه من منزل ذويه في الحوية، ليتبين لاحقًا مقتله، دون أن تتضح ملابسات الجريمة إلى حد اللحظة.

فيما لم تعلق أي جهة رسمية على الخبر إلى حد اللحظة.

وكان الشاب ”توفيق“، البالغ من العمر 19 عامًا، اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال الطائف، وتوجد حولها آثار عراك ودماء.

وعثر رجال الأمن على سيارة الشاب المفقود، ولا يزال مفتاح تشغيلها بها، كما عثر على هاتفه الجوال داخلها.