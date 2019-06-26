هيئة السياحة تتخذ قرار صارم ضد فندق شهير بالطائف وتُنزل درجة تصنيفه من 5 نجوم إلى نجمتين.. والكشف عن...

قررت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إعادة تصنيف الفنادق في مدينة الطائف حسب الدرجات المستحقة؛ وشهد يوم الأمس 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م إنزال درجة تصنيف أحد الفنادق الشهيرة في الهدا بالطائف من خمس نجوم إلى نجمتين؛ نظرًا لسوء الخدمة وعدم نجاح الفندق في المحافظة على مستوى الـ5 نجوم.

ووفقاً لـ”سبق”، أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على فرع الطائف أ.محمد العمري، أن العمل مستمر لكل المنشآت بشكل عام؛ موضحا أنه تم منح هذا المستثمر أكثر من فرصة للتحسين، وآخرها في 30 شعبان 1440، ولم يتجاوب حتى يوم 22 شوال 1440هـ فصدر القرار بذلك.