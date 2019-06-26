إطلاق الاستراتيجية الجديدة لمركز الملك عبد العزيز للحوار

أعلن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، ملامح استراتيجيته الجديدة، من مقره بالرياض، بحضور رئيس مجلس الأمناء، د. عبد العزيز السبيل، ونائبه، الأمين العام للمركز د. عبد الله الفوزان، ونائبه، إبراهيم العسيري، وعدد من مجلس الأمناء.

وفي حضور ممثلي وسائل الإعلام، نوه رئيس مجلس أمناء المركز، بالدور الكبير الذي يؤدونه، ومثمنًا تعاونهم وتفاعلهم الدائم مع مبادرات المركز، مؤكدًا أن المركز ينظر للإعلام كشريك رئيس وداعم في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه السامية المتمثلة في تعزيز التلاحم الوطني ونشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والتنوع والوسطية والاعتدال للحوار بشكل ويواكب النهضة التي تشهدها المملكة في كل المجالات في ظل رؤية 2030.

وأكد أمين عام المركز، أهمية الاستراتيجية الجديدة في تطوير أداء المركز وحوكمة أنشطته بما يحقق رسالته وأهدافه لنشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للمركز جاءت لتؤكد أن الغاية التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة هي حوار بنَّاء لوطن مزدهر.

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وأشار إلى أن تبني تلك الاستراتيجية يأتي في إطار توجهات المركز الجديدة التي ترتكز على تفعيل أدوات الحوار لمواكبة ما يشهده خلال الفترة الحالية من التطوير والتحديث والتغيير، استنادًا إلى المعطيات الراهنة والمستجدات المرحلية وفق الواقع الذي صنعته تحولات رؤية المملكة 2030، والتي تقتضي مراجعة شاملة للأنشطة وطرق تنفيذها، مع تقديم الكثير من الأفكار والمبادرات التطويرية، التي تتماشى مع مرحلة الإصلاح والتحديث التي تعيشها المملكة في كل المجالات، وتسهم في تحسين صورتها الذهنية في الخارج.

وأعرب عن أمله بأن تنعكس الاستراتيجية الجديدة على بناء رؤية وطنية واضحة تسهم في نشر ثقافة الحوار الوطني بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، بنشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين فئات المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.

وقدّم نائب الأمين العام للمركز عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ورسالة المركز الجديدة وأهدافه وفق الاستراتيجية الجديدة، كما تناول العرض المنطلقات الأساسية للاستراتيجية الجديدة، كاشفا عن أبرز المبادرات التي تتضمنها الاستراتيجية وكذلك الجمهور المستهدف منها، ومراحل بنائها إضافة إلى عدد من أبرز مبادراتها ومشاريعها وبرامجها.