العثور على جثة مفقود الحوية «توفيق العتيبي» بمهد الذهب

تمَّ العثور، اليوم الأربعاء، على جثة مفقود الحوية، توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي، في أحد المواقع القريبة من مهد الذهب.

جاء ذلك بعد جهود كبيرة قامت بها الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية، وعدد من ذوي المفقود وأهالي محافظة مهد الذهب.

وكان الشاب توفيق العتيبي (١٩ عامًا) قد خرج من منزله بالحوية شمال الطائف ولم يعد فجر الخميس الماضي مستقلًا مركبته.