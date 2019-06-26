«الأرصاد» تنبِّه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقَّعت أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة، يصحب برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتدُّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ونبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدِّي إلى تدنِّي مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة خباش وشرورة، تستمر حتى الساعة 7 مساءً، ودعت مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.