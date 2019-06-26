بحزمة أنشطة وفعاليات.. لجنة مكافحة المخدرات تحتفي بـ«اليوم العالمي»

أطلقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (يوافق 26 يونيو من كل عام)، أنشطةً وفعالياتٍ تسلط الضوء على أهمية التوعية بظاهرة انتشار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات التوعوية بما يتفق مع معايير مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات «UNODC»، الذي أطلقت مشروعها لهذا العام تحت عنوان «الصحة من أجل العدالة... والعدالة من أجل الصحة»، لبيان أن الصحة والعدالة وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات.

ويهدف هذا الاحتفال العالمي الذي يشارك به كل عام الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.

وتشارك أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية بمعرض توعوي بمقر بهو وزارة الداخلية مصاحب لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويستمر خمسة أيام.

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وحَرَصت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تفعيل الأدوار المجتمعية من خلال عدة أنشطة تبرز أهمية خطر تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها عبر عدة وسائل إعلامية تعزز أهمية دور البرامج التوعوية في الجهات المعنية وتطوير وسائل المكافحة الأمنية والوقائية، وذلك بإقامة عدد من الفعاليات التي تنوعت بين المحاضرات الوقائية والمعارض التوعوية، ولقاءات إذاعية وزيارات ميدانية وتحقيقات صحفية ساهمت في إبراز دور المملكة وجهودها المستمرة في التصدي لظاهرة المخدرات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبد الوهاب بن جمال البداح أن أمانة اللجنة الوطنية تعمل بهدف الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي مضاد لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأبعاد الأمنية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية.

وأضاف أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ركزت في وسائلها الإعلامية على بث رسائل توعوية مختلفة من خلال استعمال الإعلام الرقمي الجديد الذي أصبح أداة رئيسة في تقديم التوعية، واستعمال عروض مرئية متعددة من خلال الشاشات المنتشرة في الطرق الرئيسة والفرعية للوقاية والتوعية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والتعريف بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.

يُذكر أن مركز استشارات الإدمان الذي يعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يقوم بتقديم استشارات متخصصة ومتميزة في مجال علاج الإدمان، وكيفية التعامل مع المدمن من قبل الأسرة لاحتوائه والدفع به نحو العلاج، حيث يقوم المتخصصون «من الجنسين» في المركز بتقديم المشورة والتوجيه لكل حالة بما يناسبها، وبما يتوافق مع مستوى ونوعية الإدمان، ويتلقى مركز استشارات الإدمان اتصالات المواطنين والمقيمين لتقديم الاستشارات عبر الرقم الموحد 1955.