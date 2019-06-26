نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح معرض مشاعر 1

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة اليوم معرض مشاعر 1 الذي تقيمه مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وإشراف وزارة الحج والعمرة وذلك في مشعر منى لتحسين بيئة سكن الحجاج وتجويد الخدمات المختلفة المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المعرض معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائب وزير الحج والعمرة المهندس عبدالفتاح مشاط وعدد من المسؤولين .

وفور وصول سموه قام بجولة على أقسام المعرض الذي تشارك فيه عدة جهات محلية ودولية تقدم خدمات متنوعة للحجاج من أهمها تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المخيم الذكي وتأهيل دورات المياه ,وتأهيل المطابخ بالإضافة إلى تقديم الوجبات المسبقة الصنع والهدايا .

كما اطلع سموه على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية المعتمدة للوصول إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والاجتماعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ثم بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر كلمة أكد فيها أن حكومة هذه البلاد المباركة دأبت منذ تأسيسها على يد حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليعهده الأمين – حفظهما الله – على خدمة وراحة ضيوف الرحمن لافتا النظر إلى ما تشهده الخدمات المقدمة للحجاج في وقتنا الحاضر من تطورا هائل حيث أصبحت الحشود الهائلة من الحجيج تؤدي المناسك بكل يسر وسهولة وأمان .

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وأفاد أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع الحج والحجاج عناية خاصة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله العتيق وتجويدها وفق أسس مهنية عالية وبما يتفق مع معايير الخدمة العالمية لصناعة ضيافة الحاج الكريم موضحا أنه بتوجيه من القيادة الرشيدة – رعاها الله – وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج قامت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بتنظيم هذا المعرض من أجل تحسين وتجويد بيئة سكن الحجاج في المشاعر المقدسة ورفع مستوى جودتها .

وأبان الدكتور رأفت بدر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رفع شعار " بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة " وقد عملت المؤسسة بإشراف من وزارة الحج والعمرة على ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع لافتا النظر إلى أن المؤسسة تتشرف خلال موسم حج هذا العام 1440 ه بخدمة ما يقارب من 570 ألف حاج بواسطة 140 مكتبا للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16659 مقدما للخدمة مفيدا أن عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140917 حاجا كما تتشرف المؤسسة بتقديم 7800000 وجبة منها 2300000 وجبة مسبقة الطهي " المجمدة والمعقمة " تمثل ما نسبته 40 % من إجمالي الوجبات التي يتم تقديمها بواسطة 93 متعهدا معتمدا بالإضافة إلى تقديم 2282115 عبوة زمزم حجم 200 ملم للحجاج التابعين للمؤسسة طيلة أيام المشاعر المقدسة .

أثر ذلك ألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة رحب فيها بسموه والحضور وشكره على افتتاح لهذا المعرض الذي يأتي تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتوفير أفضل وارقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام مبينا أنه من خلال برنامج " خدمة ضيوف الرحمن " الذي تفضل بإطلاقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – خلال شهر رمضان المنصرم تقوم وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية واللجان على التخطيط والاستعداد لاستقبال الحجاج في كافة مناطق الحج .

وبين معاليه أن غرة شهر ذي القعدة القادم ستشهد بمشيئة الله تعالى وصول أول طلائع ضيوف الرحمن لهذا العام 1440 ه مؤكدا أنه تم العمل على تنفيذ الخطط الميدانية المعدة لاستقبال ما يقارب مليوني حاج لهذا العام من خارج المملكة وستعمل الوزارة على الإشراف والمتابعة الميدانية والمستمرة على كافة الخدمات المقدمة للحجاج سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبا لخدمة وراحة وفود الرحمن .

عقب ذلك شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منقطة مكة المكرمة توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا وعدد من الجهات تتمثل في توقيع اتفاقية مبادرة " المخيم الأخضر " مع جمعية البيئة السعودية وبيت الخبرة واستدامة البيئة والتنمية المستدامة وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تموين الخطوط السعودية لتطوير وتشغيل المطابخ الكهربائية المطورة تمهيدا لعقد شراكة استراتيجية طويلة المدى بشأن تقديم الوجبات مسبقة الصنع والآمنة في المشاعر المقدسة علاوة على توقيع مذكرة تفاهم مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ومتعهدي الإعاشة للتحول إلى الغذاء الآمن إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة stc لتوفير الخدمات الصوتية والمرئية وخدمات الاتصالات اللاسلكية " تترا " لتتواكب مع التحول الرقمي لرؤية المملكة .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من وزارة الحج والعمرة والمؤسسة بهذه المناسبة .

حضر الحفل معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ومعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة .