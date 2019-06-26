ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة " إس كي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" تشي تي أون.

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.

حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.