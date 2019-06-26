محمد بن مسعود - الدمام - تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد. ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-26 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد. 26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 Advertisements 03:36 PM تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد. ، ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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