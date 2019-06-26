، أمير تبوك يؤكد حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعاً في المملكة

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، اليوم، اجتماع لجنة الحج والعمرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع أكد أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد –حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعاً في المملكة العربية السعودية، وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، ونوّه أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة التي تقدّم جميع التسهيلات والخدمات، وتأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار.

بعد ذلك اطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.