السعودية | سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة ” إس كي”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة ” إس كي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 3:40 مساءً, 26 يونيو 2019 م المناطق _ واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إس كي” تشي تي أون.

وتم خلال اللقاء، تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.

حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

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