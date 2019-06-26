السعودية | جمهورية القمر المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

المناطق - الرياض

أدانت جمهورية القمر المتحدة، بامتعاض شديد، الهجوم الإرهابي الجديد من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة 21 من جنسيات مختلفة، .

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالقمريين في الخارج في بيان لها ” تمثل هذه الانتهاكات الصارخة التي تنفذها المليشيات الحوثية في اليمن تجاه الأماكن العامة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ، صدمة كبيرة لجمهورية القمر المتحدة – حكومة وشعبا -، بقدر ما تمثل عرقلة حقيقية لعملية السلام التي ينشدها المجتمع الدولي في الشرق الأوسط، مما يتحتم على الجميع التعامل مع هذه العمليات الإرهابية بتصور جديد يحمي الأمم من حرب عشوائية لا تحمد عقباها ” .