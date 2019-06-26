الشريع: مشاريع حفرالباطن التنموية تدفع عجلة التطور لتحقيق رؤية المملكة 2030

جدة - عمرو شويل حفر الباطن -الخليج 365- فهد الميموني:

ذكر لــ”الخليج 365” رجل الأعمال إبراهيم أحمد الشريع بأن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية وصحبه الكريم لحفر الباطن تدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود .

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وحرص سموه الكريم على متابعه أحوال جميع محافظات المنطقة عن قرب والاطلاع على احتياجات أبنائها فكانت الثمرة تدشين العديد من المشروعات التنموية المهمة والتي من ضمنها المشاريع التنموية التي سيدشنها سموه الكريم خلال زيارته لمحافظه حفر الباطن التي سيكون في استقبالها أهالي حفر الباطن وفي مقدمتهم محافظها سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود بكل رحب وسعه.

وأكد الشريع أن هذه الزيارة تمثل واقع قادة هذا الوطن منذ تأسيسه وتوحيده على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، وسار على النهج ذاته من بعده أبناؤه، حيث الاهتمام بالمواطنين في كل أمور حياتهم، وتلمس مطالبهم عن قرب في صورة تجسد عمق التلاحم بين الحاكم والمحكوم.

وقال الشريع : نحن في خير وفي عزة وفي أمن وأمان وراحة بال، ونحن على السمع والطاعة والولاء، سائلين الله أن يحفظ الدولة وحكامها، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظلها.