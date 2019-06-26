بيان لـ«إياتا» يستنكر العدوان الإرهابي على مطار أبها الدولي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) عن إدانته للعدوان الإرهابي من الميليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي. وأكّد خلال بيانه الصحفي الصادر بشأن الواقعة استنكاره لكافة الاعتداءات الإرهابية على منشآت الطيران المدني في جميع النزاعات التي تحدث حول العالم، خصوصاً تلك التي تطال مرافق المطارات وعملياتها الحيوية ومرتاديها من المسافرين المدنيين.

كما قدّم الاتحاد الدولي للنقل الجوي تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، متمنّياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.