شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن خالد الفيصل» يفتتح المعرض العالمي للامتياز التجاري.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

يفتتح نائب امير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، مساء غد (الخميس) الموافق 27 يونيو فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019، الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان في الفترة من 27- 29/6/ 2019، بمركز المعارض التابع لغرفة المدينة المنورة.

ويستضيف المعرض الذي تشارك فيه الهيئة العامة للمنشآت كشريك استراتيجي، والعديد من العلامة التجارية المحلية والعالمية وجهات التمويل، بالإضافة للفعاليات المصاحبة الهادفة الى تعزيز ثقافة صناعة الامتياز التجاري، باعتبارها منصة شاملة توفر فرص العمل والخدمات الرئيسية في الاستثمار التجاري، وتسويق المنتج السعودي نحو العالمية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير سعد،

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أن المعرض يعتبر الأول من نوعه من حيث المشاركات الحكومية، وجهات التمويل والعلامات التجارية وشركات الامتياز التجاري والفعاليات، وورش العمل المتخصصة التي تفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال للدخول في الامتياز التجاري، الذي يلاقي اهتماماً كبيراً من الدولة من خلال إصدار التشريعات والقوانين الجديدة، وتضمينه للرؤية المستقبلية 2030، لتعزيز دور قطاعات الأعمال في تنمية المحتوى المحلي، خاصة مع ارتفاع معدل نجاح الأنشطة التجارية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري.

من جهته، أشار أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، إلى أن غرفة المدينة قد أعدت لهذه المبادرة من خلال تحليل مكونات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وتحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة بالاستفادة من المكون المحلي، والميزة النسبية والتنافسية للمنطقة بطرح المبادرات واليات التنفيذ.

وثمن أبو النصر مشاركة (منشآت) كشريك استراتيجي، والتي تأتي تعزيزاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال (بيبان المدينة)، بالإضافة للشركاء الحكوميين ممثلين في بنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة ومركز دلني، مستعرضاً برنامج المعرض المتمثل في عدة محاور تتناول (مستقبل الامتياز التجاري في سوق منطقة المدينة المنورة الواعد، الاستثمارات الأجنبية تحت مظلة الامتياز، الفرص الوظيفية التي يوفرها، اكتشاف أنشطة تجارية وفق الرؤية 2030، فرص تصدير العلامات المتميزة في قطاع التجزئة للأسواق الخارجية، توسيع سوق الامتياز في منطقة المدينة المنورة)، منوهاً إلى أن منتدى الامتياز التجاري الذي يجمع نخبة من المستشارين والمتخصصين في العديد من المجالات المرتبطة بالامتياز التجاري القانونية، والخاصة بالتمويل (البنوك وشركات التمويل)، كما يحتوي المعرض على منصة للاستشارات والعرض المباشر للامتياز، والفرص الذي يقدم خدمة تسويق العلامات المحلية والعالمية.

بدورها، أشارت المدير التنفيذي للمعرض عبير جليح، إلى أن النسخة الثالثة للمعرض العالمي للامتياز التجاري، والذي يقام لأول مرة في منطقة المدينة المنورة، يستقطب نخبة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تحت سقف واحد، يمكن من عقد لقاءات تفاعلية وصفقات تجارية مع المانحين، والالتقاء مع المستشارين والمطورين والمختصين بصناعة الامتياز التجاري وورش العمل والبرامج المصاحبة التي تعزز هذا التوجه، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، منوهة إلى أن برنامج وأجندة عمل المعرض حافلة بالنماذج النوعية والتثقيفية المتخصصة.