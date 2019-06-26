شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ميدانياً اليوم (الأربعاء), على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة إلى شرح عن ما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة للعام الحالي.

واطّلع سموه خلال الزيارة الميدانية على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب التي تتم باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.