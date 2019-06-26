شكرا لقرائتكم خبر عن «أمين عسير» يفاجئ «بلدية السودة» ويسجل ملاحظات ويوجه بإجراءات عاجلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في وقت مبكر من صباح اليوم (الاربعاء) بجولة ميدانية مفاجئة لبلدية السودة الفرعية للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين وتفقدها. والتقى بعدد من منسوبي البلدية لبحث سير العمل في الفرع، ومتطلبات المرحلة المقبلة، و برامج الفرع لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين حرصا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن. وتفقد المنشآت الصحية واطلع على البرامج الرقابية ونتائجها.

وناقش الحميدي مع رئيس بلدية السودة الفرعية سعود لاحق سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات الفرع، واطلع على تقرير مفصل عن أداء مقاول النظافة، مشددا على ضرورة التزام المقاول ببنود العقد المبرمة وعدم الاخلال بها، وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020.

مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وتم خلال الجولة تسجيل عدد من الملاحظات حيث وجه الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها بشكل عاجل. وجاءت الجولة في اطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق.