الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدين العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية ، وكذلك يدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركاب، أومرافق، أوعمليات في جميع الصراعات. وقدم اتحاد النقل الجوي الدولي تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين .



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