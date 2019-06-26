رابط تقديم القوات الجوية 1440 رتبة وكيل رقيب فني صيانة الطائرات بالتعاون مع الكلية التقنية

تقديم القوات الجوية 1440، نوافيكم من خلال هذا التقرير البيان الذي أعلنته القوات الجوية المكية السعودية فيما يخص فتح باب التقديم على برنامج منتهي بالتوظيف بالتعاون مع الكلية التقنية لحملة شهادة الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو حملة شهادة المعاهد الثانوية الصناعية، للتعيين بعد التخرج برتبة وكيل رقيب فني صيانة الطائرات، وسنوفر لكم التفاصيل الكاملة عن تقديم القوات الجوية ١٤٤٠.

وقد أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم في وظائف القوات الجوية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والتخصصات المطلوبة وموعد تقديم القوات الجوية 1440، وكان من أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

تقديم القوات الجوية 1440

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية فتح التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/23هـ، وبعد الانتهاء من فترة التقديم والعمل على المراجعة النهائية والفرز سيتم الإعلان عن نتائج القوات الجوية 1440 وأسماء المقبولين مبدئياً وفي وقت لاحق عن موعد استكمال الإجراءات للمطابقة أو المقابلات الشخصية.

شروط تقديم القوات الجوية الملكية السعودية ١٤٤٠

1- أن يكون المتقدم سعودي بالأصل والمنشأ.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية).

3- ألا يقل عُمر المتقدم عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 24 سنة حين يبدأ الفصل الدراسي الأول بتاريخ 1441/01/02هـ.

4- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

5- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن 160 سم.

6- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

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التخصصات المطلوبة لشغل وظائف القوات الجوية

1- صيانة الطائرات تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).

2- صيانة الطائرات تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).

3- نظم الطائرات بدون طيار تخصص ميكانيكا الطيران.

4- نظم الطائرات بدون طيار تخصص إلكترونيات الطيران.

5- نظم الطائرات بدون طيار تخصص اتصالات الطيران.

رابط تقديم القوات الجوية 1440

من خلال رابط ic.edu.sa يمكنكم التقديم في القوات الجوية 1440 رتبة وكيل رقيب فني صيانة الطائرات، كما سنتابع معكم أول بأول المزيد من الأخبار بخصوص تقديم القوات الجوية الملكية السعودية ونتائج القبول.