محمد بن مسعود - الدمام - "آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية. واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج. في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26 أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية. واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج. Advertisements 26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 02:23 PM "آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات "آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية. واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج. ، في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج" ،

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