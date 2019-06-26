، ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وكوريا 21% في 2018 ،

- 1/2
- 2/2
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية سجل نمواً بنسبة 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وصولاً إلى 30 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60% وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وكشفت الوزارة أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع السعودية، وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها. فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثماراً، تتركز في عدة أنشطة أبرزها: التشييد، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها.
يشار إلى أن قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.
ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وكوريا 21% في 2018صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية سجل نمواً بنسبة 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وصولاً إلى 30 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60% وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وكشفت الوزارة أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع السعودية، وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها. فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثماراً، تتركز في عدة أنشطة أبرزها: التشييد، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها.
يشار إلى أن قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
02:21 PM
"التجارة": جاء مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60%
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية سجل نمواً بنسبة 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وصولاً إلى 30 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60% وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وكشفت الوزارة أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع السعودية، وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها. فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثماراً، تتركز في عدة أنشطة أبرزها: التشييد، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها.
يشار إلى أن قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.
، ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وكوريا 21% في 2018 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وكوريا 21% في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.