، "الشورى" يعدّل في مشروعَي نظامَي الامتياز التجاري وكود البناء السعودي ،

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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري.
كما وافق المجلس على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية".
ووافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (الـثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (41/150) وتاريخ 1440/9/3هـ.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
"الشورى" يعدّل في مشروعَي نظامَي الامتياز التجاري وكود البناء السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري.
كما وافق المجلس على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية".
ووافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (الـثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (41/150) وتاريخ 1440/9/3هـ.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:54 PM
برئاسة النائب .. وافق على تعديل عدد من المواد في "نظام الشركات المهنية"
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري.
كما وافق المجلس على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية".
ووافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (الـثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (41/150) وتاريخ 1440/9/3هـ.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
، "الشورى" يعدّل في مشروعَي نظامَي الامتياز التجاري وكود البناء السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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