محمد بن مسعود - الدمام - قدّم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين في الحادث الإرهابي أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات. وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-26 أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات. وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين. Advertisements 26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 01:39 PM قدّم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين في الحادث الإرهابي قدّم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين في الحادث الإرهابي أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات. وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين. ، الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.