، بالصور.. رئيس كوريا وولي العهد يدشنان مصفاة S-Oil الكورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكثر من 500 رجل أعمال

دشن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصفاة S-Oil الكورية.

وحضر حفل التدشين أيضًا، وزيرُ التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون- مو، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، بالإضافة إلى حوالى 500 من رجال الأعمال ومسؤولي المنظمات والهيئات العامة والمسؤولين الحكوميين.

وكان الرئيس "مون جاي إن" رئيس جمهورية كوريا، قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.