بالصور: الرئيس الكوري يستقبل ولي العهد في القصر الرئاسي في سيول

استقبل فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول سمو ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.

بعد ذلك استقبل فخامة الرئيس الكوري، سمو ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا.

ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب فخامة الرئيس الكوري سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري.

ثم استعرضا حرس الشرف.

عقب ذلك صافح سمو ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح فخامة الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، وقع سمو ولي العهد في سجل الزيارات، قائلاً ” :سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة”.

ثم التقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري وسمو ولي العهد.

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