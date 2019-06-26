الحصيني يكشف عن موجة حر شديدة ثالثة تجتاج أجواء المملكة.. ودرجة الحرارة تقترب من الـ 50 في منطقتين

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني تسجيل المملكة موجة حر شديدة ثالثة من الممكنأن تسجل فيها الحرارة أعلى من معدلها السنوي.

وقال الحصيني: «ستشهد أجواء المملكة خلال الفترة القادمة موجة حر شديدة ثالثة متوقعة على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي”.

وتابع: يُتوقع أن تقترب الحرارة من 50 على منطقتَي المدينة المنورة والشرقية، وتتجاوز منتصف الأربعينات على باقي المناطق».

وأضاف: «من المتوقع أن تشهد المرتفعات الغربية والجنوبية أجواء تميل إلى الاعتدال في النهار ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، بدايتها اليوم (الأربعاء).

وأردف: كما يُتوقع استمرار الموجة مدة أسبوع، وهي الثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر، مع استمرار رياح البوارح».