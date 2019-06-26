شاهد من القصر الأزرق.. رئيس كوريا وولي العهد يعقدان اجتماعًا موسعًا

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عقد رئيس كوريا وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا موسعًا استعرضا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.
وكان الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ولدى وصول سمو ولي العهد بوابة القصر، أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية؛ حيث رافق الموكب مجموعة من الفِرَق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالًا بمقدم سموه.
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