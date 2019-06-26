ولي العهد يدخل «القصر الأزرق» بصحبة الرئيس الكوري وكبار المسؤولين

استقبل الرئيس الكوري، مون جاي إن، في القصر الرئاسي (القصر الأزرق) في العاصمة سيول، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أُجْرِيت لسموِّه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية؛ احتفالًا بالزيارة، ثم التقطت الصور التذكارية.

وصحب الرئيس الكوري ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف، وعقب ذلك صافح ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي السعودي.

ووقَّع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلًا: «سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة»، يأتي هذا فيما أكد سفير كوريا الجنوبية لدى السعودية، جو بيونج ووك، أنَّ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- إلى كوريا «ستكون نقطة تحول تاريخية لمزيدٍ من الخطوات إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأعرب عن توقعاته بأن «تنشئ القمة المرتقبة بين ولي العهد والرئيس، مون جاي آن، علاقات ثنائية موجهة نحو المستقبل وذات منفعة متبادلة»، منوهًا بـ«دور المملكة الرائد في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين».

ووصل ولي العهد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة سيول في زيارة إلى جمهورية كوريا، وعقب الاستقبال، توجَّه في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول، وكان في استقباله بالمطار رئيس الحكومة الكورية، لي ناكيون.