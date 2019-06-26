اليابان تطالب إيران بـ«دور بنّاء» وتحذر من «تهديد» بعد استهداف سفن الشحن

عدت اليابان الهجوم على السفن التي تديرها شركات الشحن اليابانية بالقرب من مضيق هرمز، منتصف يونيو «تهديدًا جديًا للسلام»، وقال رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي: «ندين بشدة هذه الهجمات التي تُعرِّض سفننا للخطر، وسنواصل جمع المعلومات؛ لضمان أمن الملاحة عن كثب مع البلدان ذات الصلة»، مشددًا أنه «على إيران أن تلعب دورًا بناء في المنطقة، وأن تمتثل للاتفاقية النووية».

وثمنت اليابان دور المملكة العربية السعودية «الحاسم، في الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة»، وتطرق شينزو آبي، لـ«أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان»، واصفًا العلاقات السعودية- اليابانية بـ«المهمة»، وأنه شعر بالتغيير إزاء ما حققته رؤية المملكة 2030، معتبرًا أنه أمر «يَسُرّ اليابان».

وقال رئيس الحكومة اليابانية (وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية) إنه «يعمل بتعاون وثيق مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على التعاون الثنائي، إضافة إلى الشؤون الإقليمية والدولية، ويتطلع إلى تبادل مفيد جدًا لوجهات النظر مع سمو ولي العهد حول طريقة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في أوساكا اليومين المقبلين، وستستضيفها المملكة العام المقبل.

وأكد أن بلاده «ستبذل قصارى جهدها لإنجاح القمة كي تتمكن من تسليم مقعد رئاستها للمملكة التي تعد شريكًا استراتيجيًا ثابتًا لليابان»، وأوضح أن «قمة العشرين سيشارك فيها 37 زعيمًا ومسؤولًا، بينهم قادة مجموعة العشرين؛ للعمل على تطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ لتحقيق مجتمع حر وتمثيلي ومستدام، يمكن لجميع الناس، بمن فيهم النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أن يقوموا بدور نشط فيه».

وأشار إلى أن القمة ستناقش، ترتيب الاقتصاد الرقمي والمجتمع والشيخوخة، ومبادرات عدة مثل الثورة الإنتاجية في مفهوم اليابان- مبادرة «لمجتمع 5.0»-، بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بتزويد السلع العامة الدولية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي، والعديد من القضايا، كتغير المناخ والنفايات البلاستيكية البحرية.