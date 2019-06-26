السعودية اليوم / مقتل وإصابة 6 من رجال الأمن بهجوم مسلح على دوريات للشرطة شمال غرب باكستان



إسلام آباد 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على دوريات للشرطة في منطقة نوشيرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وقال إحسان شاه مسؤول الشرطة المحلية إن قائد شرطة المنطقة "مسعود خان" كان يقود فرقة من قوات الشرطة للقيام بأعمال دورية روتينية في المنطقة، وفي غضون ذلك قامت عناصر مسلحة بإطلاق النار على سيارات الشرطة ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة أربعة آخرين بينهم "مسعود خان".

وأضاف أنه كان مرافقاً لدوريات الشرطة ولكنه نجى من الهجوم، مشيراً إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تزامن مع محاولة ثلاثة انتحاريين من عناصر حركة طالبان باكستان اقتحام مركزاً للشرطة في منطقة "لورالاي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والتي أدت إلى مقتل الانتحاريين الثلاثة مع مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين.

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13:48ت م

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