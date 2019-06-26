السعودية اليوم / بلدية القطيف تصدر أكثر من 56 ألف معاملة إلكترونية خلال 10 أشهر



الدمام 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أصدرت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها أكثر من 56 ألف رخصة ومعاملة إلكترونية، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد عبد المحسن الحسيني، أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت بعمل منظومة للتراخيص والمعاملات الإلكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم "بلدية بلا ورق"، وأنجزت خلال الأشهر العشرة الماضية من هذا العام 56999 معاملة ورخصة، شملت 1060 رخصة بناء جديد، 178 رخصة إضافة الأدوار، 91 رخصة ترميم، 149 رخصة بناء ملحق، 71 رخصة هدم، 1161 رخصة كهرباء، إضافةً إلى 952 رخصة للحفريات، وبلغت عدد المخالفات المسجلة إلكترونياً 3775 مخالفة صحية، و 286 مخالفة نظافة، فيما أصدرت إدارة صحة البيئة 8109 شهادة صحية منها 4590 جديدة، و 3519 تجديداً، وسجلت إدارة الاتصالات الإدارية 38724 معاملة إلكترونية، مثمناً سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمعاملات حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن إنجازات البلدية الإلكترونية تأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل، وتأتي تعزيزاً لمفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات إلكترونياً؛ تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات بلدية.

// انتهى //

13:48ت م

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