السعودية اليوم / "البيئة" تشارك بفعالية لإدراج التمور السعودية ضمن الفاكهة فائقة القيمة الغذائية



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

تنظّم وزارة البيئة والمياه والزراعة غداً بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما، معرضاً للتمور تسعى من خلاله الوزارة إلى إدراجها فاكهةّ ذات قيمة غذائية فائقة.

وأوضحت الوزارة أنّ إدراج التمور ضمن الفواكه ذات القيمة الغذائية الفائقة "super fruits" يأتي لتركيبتها الغذائية الخاصّة واحتوائها على الفيتامينات المهمة، والألياف، والمغذيّات، كما أن تناولها يسهم في استيفاء المتطلبات اليومية للنمو الأمثل، إضافةً إلى خصائصها النشطة بيولوجيًا.

وتأتي مشاركة الوزارة لإدراج التمور

// انتهى //

13:47ت م

0114



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستنظّم وزارة البيئة والمياه والزراعة غداً بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما، معرضاً للتمور تسعى من خلاله الوزارة إلى إدراجها فاكهةّ ذات قيمة غذائية فائقة.وأوضحت الوزارة أنّ إدراج التمور ضمن الفواكه ذات القيمة الغذائية الفائقة "super fruits" يأتي لتركيبتها الغذائية الخاصّة واحتوائها على الفيتامينات المهمة، والألياف، والمغذيّات، كما أن تناولها يسهم في استيفاء المتطلبات اليومية للنمو الأمثل، إضافةً إلى خصائصها النشطة بيولوجيًا.وتأتي مشاركة الوزارة لإدراج التمور السعودية ضمن الفاكهة فائقة القيمة الغذائية، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وعدد من المتحدثين من السعودية وألمانيا والمغرب وغيرها، وبحضور المنظمات الدولية الزراعية المعنية بالتمور.// انتهى //13:47ت م0114

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