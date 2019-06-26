السعودية اليوم / انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار (عزيمة وطن)



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أطلقت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، اليوم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برامجها لليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار (عزيمة وطن).

وافتتح مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، مقر إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة المساندة، التي صممت مكاتبها بطريقة حديثة، وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الأمنية العاملة بالمطار.

وبهذه المناسبة أقامت المديرية معرضا توعويا عن أضرار المخدرات بمطار الملك خالد الدولي، يستمر ثلاثة أيام، و يستهدف توعية أكبر شريحة من المسافرين والعاملين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

كما تقيم المديرية معرضا توعويا بالمركز التجاري "رياض بارك" لمدة ثلاث أيام لتوعية المتسوقين، ورواد المركز.

يذكر أن مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تقيم هذه الفعاليات التوعوية بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة النقل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة

//انتهى//

13:47ت م

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الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأطلقت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، اليوم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برامجها لليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار (عزيمة وطن).وافتتح مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، مقر إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة المساندة، التي صممت مكاتبها بطريقة حديثة، وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الأمنية العاملة بالمطار.وبهذه المناسبة أقامت المديرية معرضا توعويا عن أضرار المخدرات بمطار الملك خالد الدولي، يستمر ثلاثة أيام، و يستهدف توعية أكبر شريحة من المسافرين والعاملين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.كما تقيم المديرية معرضا توعويا بالمركز التجاري "رياض بارك" لمدة ثلاث أيام لتوعية المتسوقين، ورواد المركز.يذكر أن مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تقيم هذه الفعاليات التوعوية بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة النقل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار)، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص.//انتهى//13:47ت م0113

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