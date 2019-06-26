السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير السعودية اليوم تعليم جدة



جدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه اليوم, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, مدير عام إدارة التعليم بالمحافظة صديق خوجه, الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لإدارة التعليم بمحافظة جدة.

وقدم سموه له التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جانبه عبر خوجه عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته الدائمة للعملية التعليمية بالمحافظة.

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13:32ت م

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