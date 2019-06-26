السعودية اليوم / اعتماد مختبر "صحة البيئة" بأمانة العاصمة المقدسة ضمن الجهات المؤهلة في مجال الرصد والمختبرات البيئية



مكة المكرمة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

اعتمدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، كجهة رسمية مؤهلة في مجال الرصد والمختبرات البيئية، ضمن المختبرات الحكومية والخاصة في المملكة العربية

وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن مختبر صحة البيئة يحتل مرتبة متقدمة في التشكيلات الوقائية على مستوى الأمانات والبلديات في المملكة بتشغيل ذاتي وكوادر سعودية مؤهلة من منسوبي الأمانة، مبيناً أن هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على توفير بيئة العمل المناسبة، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العلمية في مجال صحة البيئة لضمان سلامة الغذاء المقدم لساكني مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.

وأشار مدير عام صحة البيئة إلى أن الأمانة تمارس دورها الرقابي في التأكد من سلامة وصلاحية ما يتم تداوله من شتى أنواع الأطعمة والمشروبات في المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة وفق أحدث طرق التحليل المخبري المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

// انتهى //

13:30ت م

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مكة المكرمة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساعتمدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، كجهة رسمية مؤهلة في مجال الرصد والمختبرات البيئية، ضمن المختبرات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية المؤهلة في مجال الخدمات البيئية، وذلك عن تقريرها الصادر لهذا العام 1440هـ، الذي يحتوي على 19 جهة معتمدة على مستوى المملكة.وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن مختبر صحة البيئة يحتل مرتبة متقدمة في التشكيلات الوقائية على مستوى الأمانات والبلديات في المملكة بتشغيل ذاتي وكوادر سعودية مؤهلة من منسوبي الأمانة، مبيناً أن هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على توفير بيئة العمل المناسبة، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العلمية في مجال صحة البيئة لضمان سلامة الغذاء المقدم لساكني مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.وأشار مدير عام صحة البيئة إلى أن الأمانة تمارس دورها الرقابي في التأكد من سلامة وصلاحية ما يتم تداوله من شتى أنواع الأطعمة والمشروبات في المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة وفق أحدث طرق التحليل المخبري المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.// انتهى //13:30ت م0105

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