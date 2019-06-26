السعودية اليوم / الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدين العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية

وقدم اتحاد النقل الجوي الدولي تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين .

// انتهى //

13:20ت م

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الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية ، وكذلك يدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركاب، أومرافق، أوعمليات في جميع الصراعات.وقدم اتحاد النقل الجوي الدولي تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين .// انتهى //13:20ت م0102

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