

جيزان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان اليوم، أولى محاضرات برنامج "لحمة وطن" في نسخته الثانية، حيث تحتوي هذه النسخة على ست محاضرات نوعية موزعة على محافظات المنطقة يلقيها عدد من أصحاب الفضيلة والمشايخ بعد صلاة المغرب.

وتستهل هذه السلسلة بمحاضرة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة عسير سعود بن عليبي الغامدي اليوم، بجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان بعنوان: "أمننا في سلامة فكرنا"، فيما يلقي الأحد القادم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري محاضرة بعنوان "مفهوم الأمن في الإسلام"، بجامع أبوبكر الصديق رضي الله عنه بإسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز برمادة خاب.

وتتواصل المحاضرات الأربعاء القادم، حيث يلقي أستاذ قسم الشريعة بجامعة جازان الدكتور محمد بن أحمد الخضي محاضرة بعنوان "اجتماع الكلمة ووحدة الصف" بالجامع الأثري بالريان، ويلقي عبدالله بن محمد النجمي يوم الأحد الموافق 4 / 11 /1440هـ محاضرة بعنوان "دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري" في جامع الأميرة فهدة بنت العاصي بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة.

وتختتم هذه السلسلة بمحاضرتين الأولي يوم الأربعاء 7 / 11 / 1440هـ يلقي يحيى بن عبده الطالبي محاضرة بعنوان "أمننا في سلامة فكرنا" بجامع أبوبكر الصديق بالعيدابي، والثانية يوم الأحد 11 / 11 / 1440هـ يلقي علي بن زيد المدخلي محاضرة بعنوان "نعمة الأمن والاستقرار وواجب المسلم تجاهها" في جامع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالروان.

يذكر أن البرنامج "لحمة وطن" هو مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر، حيث شملت النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي أكثر من 50 ألف محاضرة توعوية في مجال الأمن الفكري والتصدي للجماعات المتطرفة ضمن مشاريع الوزارة المتواصلة لتفعيل دور المنابر في حماية المجتمع.

// انتهى //

13:19ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ برامج "لحمة وطن 2 " بمساجد منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.