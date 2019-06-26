السعودية اليوم / التقاعد تشارك في اجتماع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، في الاجتماع الثامن عشر بعد المائة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA"، الذي تم عقده في جنيف خلال الفترة 24-25 يونيو 2019.

وقد تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة التي سيتم طرحها خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، والمقرر انعقاده في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وتعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" منظمة عالمية رائدة تجمع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، ويبلغ أعضاء الجمعية "322" منظمة من "156" دولة، وتهدف الجمعية إلى التميز في إدارة الضمان الاجتماعي كأساس لأنظمة الضمان الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة، التي تكون مستدامة وملائمة وشاملة اجتماعيا ومنتجة اقتصاديا.

يذكر أن المؤسسة انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام 2008م، وقد انتخب معالي الأستاذ النحاس، عضواً للمكتب التنفيذي للجمعية في عام 2017م ، وتقوم المؤسسة بلعب دور بارز في الجمعية و المشاركة الفاعلة في ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الجمعية أو شركاؤها مثل منظمة العمل الدولية، وهو الأمر الذي كان له أثر بارز في تطوير أعمال وخدمات المؤسسة بما يلبي احتياجات وتطلعات عملائها.

// انتهى //

13:18ت م

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