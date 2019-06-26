السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة



جدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة منصور الزهراني, الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم سموه له التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

// انتهى //

13:16ت م

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