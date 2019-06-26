السعودية اليوم / مقتل 26 من أفراد الأمن الأفغاني في سلسلة من الهجمات بأفغانستان



كابل 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

قتل 26 من أفراد القوات الأمنية الأفغانية وأصيب تسعة آخرون في سلسلة من الهجمات والانفجارات التي نفذتها حركة طالبان في أربعة أقاليم بالبلاد.

وقال العضو بمجلس إقليم هيرات توريالاي طهري إن "مسلحي حركة طالبان هاجموا نقطتين تفتيش في منطقة جولران بالإقليم صباح اليوم ، مما أسفر عن مقتل 15 من أفراد قوات الأمن وإصابة ما لايقل عن ثمانية آخرين".

من جهته أوضح شاه محمود نعيمي العضو بمجلس إقليم فراه أن مسلحي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش في ضواحي عاصمة الإقليم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة شخص واحد مساء أمس الثلاثاء.

وفي واقعة أخرى، اصطدمت مركبة شرطية بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة نهر-أي ساراج بإقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وذلك وفقا لما أكده العضو بمجلس الإقليم عطاء الله أفغان.

كما لقي رئيس شرطة منطقة خوجياني بإقليم غازني حتفه بالإضافة إلى اثنين من حراسه الشخصيين، وذلك لدى انفجار لغم اليوم، وفقا لما قاله رئيس مجلس الإقليم ناصر أحمد فاقيري.

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13:05ت م

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