السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل رئيس المتاحف الخاصة بهيئة السياحة والتراث الوطني



بريدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس المتاحف الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس سعيد القحطاني، يرافقه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح، الذين قدموا للسلام على سموه، واطلاعه على مشروع تصنيف المتاحف الخاصة بمنطقة القصيم وتركيب لوحاتها الإرشادية والتعريفية ومشروع رصد واستطلاع رأي زوار المتاحف وما تقدمه الهيئة من جهود في خدمة المتاحف التي تتنوع في معروضاتها ومحتوياتها.

وأكد سمو أمير القصيم أن اهتمام هيئة السياحة بالمتاحف الخاصة يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتراث الوطني، وأن تطبيق معايير التصنيف المعتمدة من الهيئة سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذه المتاحف وطرق العرض المتحفية بها، مشيداً بما تقدمه الهيئة من جهود للمتاحف والسعي لتطويرها ووضع اللوحات الإرشادية والتعريفية على الطرق العامة المؤدية إليها، مثمناً ما يقوم به فرع الهيئة بالمنطقة تجاه المتاحف وتقديم الدعم الفني لملاكها لما لها من دور مهم في تثقيف المجتمع بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، مقدماً شكره لملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة على إسهامهم في حفظ المقتنيات التراثية ومنع اندثارها والمحافظة على موروثهم التراثي وجعله رافداً سياحياً للمنطقة، داعياً إلى أهمية الترتيب بأن تستقبل المتاحف الزوار من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس وضيوف المنطقة.

من جانبه أوضح مدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة أن القصيم تزخر بالعديد من المتاحف الخاصة التي تهتم بالتراث، كاشفاً أن عددها بلغ ٢٣ متحفاً مرخصاً، وأن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للمتاحف الخاصة، وهناك عدد من المشاريع التي اطلقتها الهيئة لخدمة المتاحف الخاصة ضمن مبادرات برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، مشيداً بما تلقاه مشاريع الهيئة من دعم واهتمام من سمو أمير المنطقة.

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