- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. خاطرة كتبها العيادة تعبر عن حرارة المشاعر تجاه الشيخ سليمان الجربوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خاطرة كتبها العيادة تعبر عن حرارة المشاعر تجاه الشيخ سليمان الجربوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت دار المخطوطات في بريدة الشيخ سليمان الجربوع الذي توفي يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 100 عام.
وقالت دار المخطوطات إن المرء يحار حين يريد الحديث عن الشيخ سليمان الجربوع، ناشرة خاطرة كتبها الشيخ عبدالله العيادة تعبر عن لواعج شعور وحرارة المشاعر تجاه الفقيد الشيخ سليمان الجربوع.
والشيخ سليمان الجربوع أحد المعمرين في المملكة وتُوفي عن عمر يناهز المائة عام وهو من العقيلات الذين كانوا يسافرون من نجد إلى الشام والعراق للتجارة.
وعبر وسم وفاة الشيخ سليمان الجربوع تقدّم العديد من أبناء المملكة أمس بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة الواسعة.
وقالت سارة الزهراني: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويرحم ويغفر لكل مسلم ويرحم ويغفر لكل مَن مات على التواضع والزهد وحسن الأخلاق والسيرة الطيبة”.
بدوره قال عبدالمحسن بن مبارك : “هذا الشيخ بإذن الله مشهور بالأرض والسماء كما قَالَ النَّبيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لهُ أَربعةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجنَّةَ، فَقُلنَا: وثَلاثَةٌ؟ قَالَ: وثَلاثَةٌ، فقلنا: واثنانِ؟ قال: واثنانِ، ثُمَّ لم نَسْأَلْهُ عَن الواحِدِ رواه البخاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خاطرة كتبها العيادة تعبر عن حرارة المشاعر تجاه الشيخ سليمان الجربوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.