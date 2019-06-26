فيديو.. خاطرة كتبها العيادة تعبر عن حرارة المشاعر تجاه الشيخ سليمان الجربوع

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت دار المخطوطات في بريدة الشيخ سليمان الجربوع الذي توفي يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 100 عام.

وقالت دار المخطوطات إن المرء يحار حين يريد الحديث عن الشيخ سليمان الجربوع، ناشرة خاطرة كتبها الشيخ عبدالله العيادة تعبر عن لواعج شعور وحرارة المشاعر تجاه الفقيد الشيخ سليمان الجربوع.

Advertisements

والشيخ سليمان الجربوع أحد المعمرين في المملكة وتُوفي عن عمر يناهز المائة عام وهو من العقيلات الذين كانوا يسافرون من نجد إلى الشام والعراق للتجارة.

وعبر وسم وفاة الشيخ سليمان الجربوع تقدّم العديد من أبناء المملكة أمس بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة الواسعة.

وقالت سارة الزهراني: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويرحم ويغفر لكل مسلم ويرحم ويغفر لكل مَن مات على التواضع والزهد وحسن الأخلاق والسيرة الطيبة”.

بدوره قال عبدالمحسن بن مبارك : “هذا الشيخ بإذن الله مشهور بالأرض والسماء كما قَالَ النَّبيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لهُ أَربعةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجنَّةَ، فَقُلنَا: وثَلاثَةٌ؟ قَالَ: وثَلاثَةٌ، فقلنا: واثنانِ؟ قال: واثنانِ، ثُمَّ لم نَسْأَلْهُ عَن الواحِدِ رواه البخاري”.