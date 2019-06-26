مواعيد صرف الرواتب السعودية 1440/1441 شهر شوال

لا أحد يستطيع أن يُنكر أن موعد صرف الرواتب السعودية 2019 هو أمر هام لدى جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير منهم يرغب بـ الاستعلام عن مواعيد صرف الرواتب، أو موعد نزول الرواتب 1440 حيث أن قديمًا كان يتم صرف الرواتب بالتزامن مع اليوم الخامس من الأبراج الشمسية، ولكن تشعر الحكومة بالمملكة أن هذا الأمر جيد للمواطنين، وبناءً على ذلك غيرت من سياسة صرف الرواتب وقامت بعمل سياسة جديدة أبدى الكثير من الموظفين بالمملكة إعجابهم بها، حيث أنه أصبح موعد صرف الرواتب للموظفين في السعودية يتم في يوم 27 من كل شهر ميلادي.

موعد صرف الرواتب السعودية 2019

سعت وزارة المالية أن تقوم بطرح نظام جديد يخص الرواتب في المملكة، وبناءً على ذلك اختارت نظام توحيد صرف الرواتب، والذي أكدت أنه سيتم في يوم 27 من كل شهر ميلادي، ومع هذا أيضًا قد تم تفعيل خدمة أخرى وهي خدمة سداد الفواتير مع صرف الرواتب للمواطنين، وهذا كان منذ يناير 2018، ومنذ ذلك الحين وأصبحت هذه هي السياسة العامة للرواتب في المملكة لجميع الموظفين في الدولة.

وهذا الأمر لم يكن من وزارة المالية فقط، بل إن الأمر منذ البداية كان بناءً على أوامر ملكية أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث أنه لا يدخر جهدًا في سبيل راحة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

موعد نزول الرواتب 1440/1441

ويتم صرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن إذا كان اليوم السابع والعشرين يوافق يوم الجمعة أو يوم السبت، فإنه يتم استبدال اليوم بيوم الخميس قبل يوم 27 أو يوم الأحد بعد يوم 27 من الشهر الميلادي، وبناءً على ذلك سيكون موعد صرف الرواتب بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي للعام الحالي كما يلي:

اليوم الرواتب بالهجري الرواتب بالميلادي الأحد 21 جمادي الأولى 1440 27 يناير 2019 الأربعاء 22 جمادي الأخرة 1440 27 فبراير 2019 الأربعاء 20 رجب 1440 27 مارس 2019 الأحد 23 شعبان 1440 28 أبريل 2019 الاثنين 22 رمضان 1440 27 مايو 2019 الخميس 24 شوال 1440 27 يونيو 2019 الأحد 25 ذو القعدة 1440 28 يوليو 2019 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440 27 أغسطس 2019 الخميس 27 محرم 1441 26 سبتمبر 2019 الأحد 28 صفر 1441 27 أكتوبر 2019 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441 27 نوفمبر 2019 الخميس 29 ربيع الثاني 1441 26 ديسمبر 2019

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