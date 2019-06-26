شكرا لقرائتكم خبر عن «المظالم»: إنجاز أكثر من 71 ألف دعوى و 98 ألف جلسة قضائية خلال الربع الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أنجزت محاكم ديوان المظالم خلال الربع الثالث من العام الهجري 1440هـ، ما يقارب 71.483 ألف دعوى، وبعدد جلسات ما يقارب 98.748 ألف جلسة، بينما بلغت الدعاوى الواردة للمحاكم خلال الفترة ذاتها 36.589 ألف دعوى، جاء ذلك في التقرير الإحصائي لعموم محاكم والمنشور في موقع ديوان المظالم.

وفي جانب الخدمات الإلكترونية المساندة سجلت الإحصائية أن عدد زوار نظام معين الإلكتروني للفترة نفسها بلغ 89.183 ألف مستفيد.

ويعد صدور التقرير الإحصائي للأعمال القضائية بديوان المظالم، بشكل ربع سنوي مؤشراً رقمياً مهماً لاعتماده على معايير إلكترونية دقيقة، من حيث سلامة المدخلات ومن ثم وضوح وسلامة مخرجاته، وفق آليات عمل إلكترونية من شأنها توضيح الصورة العملية لمتخذ القرار مما يسهم في إيجاد الحلول لتسريع عملية التقاضي، وإنجاز الأعمال القضائية في وقت وجيز من خلال مراعاة ما تبيّنه تلك المؤشرات، مما يُشكل عاملاً مساهمًا في تطوير وتحسين جودة العمل القضائي، وفق ما رسمته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.