شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول بالمعهد الصناعي بـ«الباحة».. «الأحد» القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة فتح باب القبول والتسجيل يوم (الأحد) القادم، للحصول على درجة الدبلوم الثانوي الصناعي. ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة المهندس عبدالله خليف، الراغبين للالتحاق بالمعهد تقديم طلباتهم عبر بوابة القبول الموحد: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، وتعبئة بياناتهم، واختيار أحد التخصصات المتاحة للتدريب، التي تتضمن «الحاسب الآلي، والكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات بنزين، والإلكترونيات، والتقنية الميكانيكية التبريد والتكييف».

وأفاد المهندس خليف أن القبول متاح لحملة الشهادة المتوسطة بواقع 6 فصول تدريبية، وللحاصلين على شهادة الصف الأول أو الثاني ثانوي عبر 5 فصول تدريبية.